Manifestantes protestam em frente à Prefeitura e se reúnem com o prefeito Mário Tassinari

Manifestantes protestam em frente à Prefeitura e se reúnem com o prefeito Mário Tassinari

Na manhã desta terça-feira (01), manifestantes protestaram em frente ao Paço Municipal pedindo por moradia. Eles estavam acompanhados da vereadora Débora Marcondes.

Os populares se reuniram com o prefeito Dr. Mário Tassinari sobre a questão de moradias para os invasores de um terreno junto ao Jardim Kantian. A ex-vereadora Áurea Rosa mediou a conversa. De acordo com a comissão são 85 famílias no local.

O prefeito Mário Tassinari abriu espaço para que um representante destes populares esteja presente na Comissão de Habitação que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 3.