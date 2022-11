A adesão a manifestação nacional em Itapeva já passou das 24 horas e se estendeu a dois pontos de paradas de caminhões e veículos com mercadorias a serem entregues na região.

Ao resolver aderir a manifestação que começou após ser sacramentada a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, os manifestantes em Itapeva resolveram parar os caminhões na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, a partir das 17h de segunda-feira (31).

Assim que foi iniciada a paralisação em Itapeva, comerciantes, empresários do ramo agrícola e demais cidadãos começaram a apoiar o movimento com a doação de alimentos e dinheiro para os caminhoneiros parados no local.

Já nesta terça-feira (1°), outro ponto de parada de caminhão foi registrado em Itapeva, desta vez na Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, que liga Itapeva a Ribeirão Branco, na altura do trevo do Anel Viário Mário Covas. Pelo local foi registrado um momento tenso onde um representante de uma empresa foi questionar a parada do veículo no local e houve uma discussão, que logo após já se encerrou.

Agora os motoristas que contestam o andamento das eleições, dizendo que o TSE- Tribunal Superior Eleitoral, foi parcial, beneficiando um dos candidatos e que por isso contestam o resultado das urnas.

Além de Itapeva, Buri, Capão Bonito, Taquarivaí e Itararé também registraram paralizações, em Itararé de acordo com uma fonte da Polícia Militar a situação era preocupante por estar completamente interditada na divisa com Sengés-PR.

Há ainda a informação de que nesta quarta-feira (02), feriado de Finados, haverá uma concentração de populares para ir a até o ponto da manifestação da SP-258, no trevo da Jardim Bela Vista, para apoiar o movimento.

Junto aos caminhoneiros, prestando um apoio jurídico estava também o advogado Dr. Pedro Mariozi, que informou estar voluntariamente prestando esclarecimentos sobre o que podia ou não ser feito na manifestação e que entendia ser um movimento legítimo, uma vez que a ordem estava sendo mantida pelos cidadãos.