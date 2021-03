Manifestação contra o STF em Itapeva

Na manhã deste domingo (14), várias cidades do Brasil estão registrando manifestações contra o STF – Supremo Tribunal Federal.

Os manifestantes estão se reunindo em frente a quartéis do Exército ou da Polícia Militar como é o caso de Itapeva. Além de demonstrarem o descontentamento com as ações do STF as manifestações também se mostram contrárias às medidas de restrições da forma que são realizadas pelos governadores.

Em Itapeva cerca de 30 manifestantes se reuniram para protestar.