Manifestação contra o Bolsonaro em Itapeva

Na manhã de sábado (03), manifestantes foram às ruas em Itapeva para protestar contra o governo Bolsonaro.

A concentração ocorreu na Praça Anchieta, após palavras de organizadores contra o presidente e pedindo vacinação em massa, os manifestantes percorreram algumas ruas do Centro da cidade. O ato terminou em frente a Prefeitura.

A manifestação contou com a presença do MST, Frente Antifascista, PSOL, CUT, Apeoesp e Quilombagem Urbana.

Fotos: Luiz Roman e Zé Batista.