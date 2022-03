Com um forte trabalho de marketing desempenhado nas redes sociais, Albertinho, o sobrinho do ex- governador, Paulo Maluf, se desponta como um favorito do partido Progressistas, para este ano.

Albertinho é empresário, tem 34 anos e começou nas empresas de sua família aos 15 anos de idade. De lá pra cá, engajado nos negócios e também em causas sociais, atuou na secretaria de habitação de São Paulo, foi presidente da juventude progressista, dirigiu o marketing de várias campanhas digitais de seu tio Maluf e atualmente se dedica a administrar seu próprio empreendimento, na capital paulista.

Mesmo ausente dos palanques eleitorais por problemas de saúde, desde dezembro de 2017, o ex-governador, ex-prefeito da capital e ex-deputado Paulo Maluf mantém grande influência na capital e interior, sendo um ícone de peso e conhecido nacionalmente por suas obras e benfeitorias.

Vamos aguardar o que vem por aí!