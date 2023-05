A Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social do Município e em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo/ Cozinhalimento e o Centro Paula Souza/ Etec-Minas realizou, na manhã de sexta-feira (26), na Escola de Gastronomia, a entrega de certificados para mais uma turma do curso profissionalizante de Formação em Salgadeiro.

A capacitação é ministrada pela professora, Tania Panichi, tem 20 horas de duração e prepara os participantes para atuar no mercado de trabalho ou empreender com a comercialização das receitas ensinadas no curso.

A formatura da capacitação contou com a presença da primeira-dama de Itapeva, Dr.a Eliana Tassinari, a diretora do Fundo Social, Joana de Oliveira, do Diretor da Etec-Minas, Mauro Garcia, do Coordenador da Etec-Minas, Heverton Moreira, do vereador, Robson Leite, da vereadora, Lucinha Woolck, e do prefeito de Itapeva, Dr. Mario Tassinari.

Reinserção social:

Também participaram desta turma do curso de Salgadeiro Profissional 3 pacientes em reabilitação, assistidos pela comunidade terapêutica Mãe da Vida. O objetivo da parceria é promover a reinserção social dos cidadãos, por meio do ensino de mão-de-obra especializada, com foco no mercado de trabalho.