A Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social do Município e em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo e a ETEC Dr. Demétrio de Azevedo Jr. (Etec-Minas) realizou, nesta terça-feira (09), na Escola de Beleza e Bem Estar, no CDHU, a formatura de mais uma turma do curso de Maquiagem Profissional.

A capacitação tem 60 horas de duração e prepara os participantes para o mercado de trabalho, ou para empreender prestando serviços de beleza por conta própria. Nesta formatura 10 participantes receberam seus certificados e já estão aptos para atuar na área.

Participaram da formatura a presidente do Fundo Social, Dra. Eliana Tassinari, o secretário de Transportes e Serviços Rurais, Célio Engue, e o coordenador da Etec Minas, Heverton Moreira.