A Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social do Muicípio e em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo/ Cozinhalimento e o Centro Paula Souza/ Etec-Minas relizou, na manhã desta segunda-feira (22), na Escola de Gastronomia, o início de mais uma turma do curso profissionalizante de Formação em Salgadeiro.

A capacitação tem 20 horas de duração e prepara os participantes para atuar no mercado de trabalho ou empreender com a produção e comercialização das receitas ensinadas no curso. A abertura da capacitação contou com a presença da diretora do Fundo Social, Joana de Oliveira, do Coordenador da Etec-Minas, Heverton Moreira, e do prefeito de Itapeva, Dr. Mario Tassinari.