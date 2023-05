A Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social do Muicípio e em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo/ Cozinhalimento e o Centro Paula Souza/ Etec-Minas realizou, na sexta-feira (19), a formatura de mais uma turma do curso profissionalizante de Pizzaiolo. A capacitação de rápida formação profissional prepara os participantes para atuar no mercado de trabalho ou empreender, com a abertura de seus próprios negócios.

A Etec Minas é parceira de Prefeitura de Itapeva e, para a realização do curso, a instituição de ensino contrata os professores e disponibiliza os materiais didáticos.