Mais uma mulher faleceu na Santa Casa, vítima de Covid-19

A Santa Casa de Itapeva divulgou em seu boletim desta quinta-feira, dia 11, mais um óbito positivo para Coronavírus, mulher itapevense de 61 anos.

Nossos sentimentos à família.

29 pacientes estão internados, sendo 9 suspeitos e 20 positivos, atingindo 100% da capacidade do hospital, na Ala Covid.

Além disso, 67 pacientes aguardam vaga via CROSS, sendo 2 no Pronto Socorro do hospital, 4 na UPA e 61 de outros municípios. Lembrando que o sistema CROSS é do Estado, então estes pacientes podem ser transferidos para qualquer outro município que tenha leito disponível para internação Covid.