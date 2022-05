A Câmara Municipal de Itapeva entrou no radar das polêmicas sobre homenagear personalidades políticas com título de cidadania itapevense, que a população julga não ser merecedora.

A honraria envolve o nome do recém-empossado Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. A vereadora Débora Marcondes foi a autora do pedido para que ele se torne Cidadão Itapevense.

Ao saberem da propositura, muitos munícipes se colocaram contra a aprovação da honraria, uma vez que desconhecem os serviços prestados pelo político em favor de Itapeva e julgam que a medida é eleitoreira.

Na realidade, as diretrizes para a concessão do título não obriga que a pessoa tenha realizado algo relevante em Itapeva, mas de maneira global, no entanto, muitos julgam que enquanto muitas pessoas que realmente cooperarem para a história do município não são reconhecidos, outros por serem politicamente conhecidos acabam sendo agraciados.

Inclusive, já existe um movimento para pedir a revisão das diretrizes da honraria e do limite de pedido por ano, que nessa gestão foi aumentada e que vem gerando pedidos polêmicos.