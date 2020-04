Mais um paciente que testou positivo para Covid-19 teve alta por cura

Somente um positivo segue em acompanhamento

BOLETIM Nº 47 – 29/04/2020 – quarta-feira (11h00)

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há 383 casos notificados de COVID-19 em nosso Município desde o início da pandemia. Sendo que:

106 casos suspeitos estáveis, em acompanhamento domiciliar;

01 caso CONFIRMADO em acompanhamento domiciliar;

08 casos confirmados de alta por cura;

01 caso suspeito em acompanhamento hospitalar;

0 óbito suspeito;

08 óbitos notificados descartados (resultados negativos);

259 altas por cura (melhora clínica e resultados negativos de exame). Com a chegada de resultados dos pacientes que tiveram alta este dado é acrescido nos casos descartados.

Observação: os casos descartados incluem-se nos casos suspeitos, de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica. Nenhum dos pacientes que testou positivo é idoso, todos abaixo de 60 anos.

1) Abertura de óticas – Áurea Aparecida Rosa e Fabrício Costa Camargo.

O art. 3º, parágrafo 2º da Lei 10.282/2020 dispõe: “Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais”.

Considerando que as atividades médicas estão autorizadas, consectário lógico é que no caso da oftalmologia, as óticas fornecem os insumos necessários para o completo ciclo do atendimento ao paciente.

Outrossim, tais estabelecimentos deverão atender as orientações da Vigilância Sanitária Municipal, a qual irá nos locais para orientação e assinatura de termo de compromisso.

Além dos membros do Comitê participaram da reunião a senhora Áurea Rosa, Fabrício Costa Camargo e o vereador Edivaldo Negão.