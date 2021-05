Mais um óbito positivo e três suspeitos foram registrados no hospital

Nesta segunda-feira, dia 31, a Santa Casa de Itapeva informou em seu boletim mais quatro óbitos de itapevenses, sendo um positivo para Coronavírus (homem de 56 anos) e três suspeitos (dois homens de 56 e 63 e uma mulher de 51 anos). Nossos sentimentos às famílias.

Também foram divulgadas 6 altas de pacientes, sendo 4 de Itapeva, um de Som Sucesso de Itararé e um de Nova Campina.

Mesmo com as 10 saídas, a Ala Covid segue totalmente ocupada, em seus 40 leitos, além de mais 11 pacientes que aguardam vaga via CROSS, no Pronto Socorro.

No total, 51 pacientes estão internados na unidade, sendo UTI e Enfermaria 100% utilizadas e Pediatria 25%.