Mais um caso NEGATIVO em Itararé

A Prefeitura de Itararé (SP), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou, neste sábado (04), como negativo um dos casos suspeitos de coronavírus. O resultado foi emitido após exame laboratorial realizado pelo Instituto Adolfo Lutz.

No momento, Itararé monitora e aguarda o resultado do exame laboratorial de seis pessoas com suspeita do novo coronavírus. Ainda, espera a conclusão da análise de três óbitos.

A progressão da situação no município pode ser acessadas em tempo real através do www.itarare.sp.gov.br/coronavirus.