Mais três óbitos positivos foram registrados no hospital

Nesta terça-feira, dia 1º de junho, a Santa Casa de Itapeva divulgou em seu boletim três óbitos positivos para Coronavírus. Tratam-se de dois homens itapevenses de 41 e 48 anos e um de 52 anos, munícipe de Nova Campina. Nossos sentimentos às famílias.

Também foram informadas 5 altas, sendo quatro positivos e um negativo para o vírus.

53 pacientes seguem internados, sendo 12 suspeitos e 41 confirmados. Destes, 40 estão na Ala Covid do hospital e mais 13 no Pronto Socorro aguardando vaga via CROSS.

A UTI e a Enfermaria estão 100% ocupadas e a Pediatria está sendo 25% utilizada.