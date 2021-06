Mais três itapevenses faleceram na Santa Casa, vítimas de Coronavírus

A Santa Casa de Misericórdia de Itapeva divulgou nesta terça-feira, dia 15, mais três óbitos positivos para Coronavírus. Tratam-se de dois homens de 44 e 37 anos e uma mulher de 66, todos itapevenses. Nossos sentimentos às famílias.

O hospital também informou a alta de quatro itapevenses positivos e um suspeito para o vírus, além de uma munícipe de Ribeirão Branco, também suspeita.

Pelo segundo dia consecutivo, a Ala Covid do hospital não está 100% utilizada, sendo na UTI 80% e na Enfermaria 95%. Um total de 51 pacientes segue internados, sendo 19 suspeitos e 32 positivos para Covid-19. E nenhum aguarda vaga via Cross no Pronto Socorro.