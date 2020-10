Mais três bairros foram pulverizados pela Prefeitura de Itapeva

A Prefeitura de Itapeva, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Social e Agricultura, realizaram na última semana a pulverização em mais três bairros da cidade.

Desta vez os bairros contemplados foram o Itapeva E, Itapeva F e a Morada do Sol. O objetivo principal deste evento é a desinfecção e pulverização dos ambientes onde há circulação de pessoas, para reduzir as chances de contágio e disseminação do novo coronavírus.

A ação contou também com o apoio da Secretaria da Defesa Social, que por meio da Guarda Civil Municipal auxilia os trabalhos, principalmente em relação ao trânsito de veículos durante a aplicação do produto.

“Todos os produtos saneantes são comprovadamente eficazes contra a Covid-19 e é aplicado com toda a segurança e respeito ao meio ambiente”, contou a secretária do Desenvolvimento Social, Lucinha Schreiner.

Em breve mais bairros deverão receber este benefício. Vale ressaltar que ainda não erradicamos a Covid-19 e todas as normas sanitárias devem continuar sendo seguidas.