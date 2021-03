Mais quatro óbitos registrados no hospital e Ala Covid lotada

Mais quatro óbitos registrados no hospital e Ala Covid lotada

Que tristeza!

A Santa Casa divulgou em seu boletim deste domingo os óbitos de mais dois itapevenses: uma mulher de 38 anos e outra de 64.

Além de dois óbitos suspeitos, também de Itapeva: mulher de 84 anos e outra de 82.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares.

A Ala Covid continua lotada, com 100% da capacidade utilizada tanto na Enfermaria quanto na UTI.

Mais 8 pacientes aguardam vagas via CROSS, sendo que um está no pronto socorro, dois estão na UPA e 5 são de outros municípios.

Que Deus nos proteja!

Se cuidem!!!