Mais duas câmeras de monitoramento são instaladas na área central

Ambas, entre outras atribuições, servem para combater a perturbação de sossego e danos ao patrimônio em dois locais de grande concentração de jovens.

A Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio de uma parceria, desta vez com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, irá levar mais segurança em dois pontos bastante movimentados da cidade.

Esta semana foram instaladas mais duas câmeras de monitoramento, que melhorarão a segurança do município e principalmente irão auxiliar a Guarda Civil Municipal a coibir atos ilícitos e principalmente a perturbação do sossego e danos ao patrimônio.

Foram contempladas com este benefício a Rua Luís Carriel (lateral do Posto Incospel) e a Rua Teófilo David Müzel (Rua do Pub). Conforme as imagens mostram, as câmeras monitoram toda a extensão destas vias com bastante eficiência e qualidade.

O equipamento da Rua Luís Carriel, por exemplo, tem recurso de aproximação, pois segundo o comandante da GCM, Rafael, o intuito é combater a concentração de pessoas que promovem algazarras, brigas, barulho, uso de substâncias entorpecentes, ou que têm praticado pichações, danos aos prédios públicos e também privados.