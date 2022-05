Neste domingo, dia 22 de maio, aconteceram no campo da Taipinha, mais dois confrontos válidos pelo Campeonato Rural de Futsal.

O primeiro jogo do dia foi entre as equipes Thomé x Agrovila B, que conquistou a vitória pelo placar de 05 x 01. Em seguida entraram em campo as equipes Taipinha e Avencal, que terminaram a partida empatadas em 02 x 02.

A próxima rodada acontece no dia 29, a partir das 10h30 no campo do Bairro Avencal. Na ocasião se enfrentam as equipes Ivernada x Vieiras. Na sequência entram em campo Projeto Guari x Prestes e logo em seguida Avencal x Bairro dos Pintos.