Mais de 120 concursos abertos reúnem 15,4 mil vagas no país

Pelo menos 126 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (11) e reúnem 15,4 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 28.884,20 no Ministério Público do Estado do Paraná e na Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.

Além das vagas abertas para preenchimento imediato, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Além dos concursos em prefeituras, há seleções abertas em tribunais, procuradorias gerais, defensorias públicas, ministérios públicos e polícias em vários estados.

Nesta segunda-feira, pelo menos 6 órgãos abrem o prazo de inscrições para 582 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 13.104,96 na Prefeitura de Paranaguá (PR). Veja abaixo as informações de cada concurso:

Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul

Inscrições: até 09/11/2021

11 vagas

Salário não informado

Cargos de nível médio

Veja o edital: https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/pme-outubro2021

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp)

Inscrições: até 14/10/2021

1 vaga

Salários de até R$ 4.461,07

Cargo de nível superior

Veja o edital: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh07121.pdf

Prefeitura de Criciúma (SC)

Inscrições: até 10/11/2021

156 vagas

Salários de até R$ 12.709,23

Cargos de nível fundamental, técnico e superior

Veja o edital: http://concursos.faepesul.org.br/hotsite/179-municipio-de-criciuma-(secretaria-de-saude)

Prefeitura de Imbé (RS)

Inscrições: até 15/11/2021

33 vagas

Salários de até R$ 2.500,00

Cargos de nível fundamental e médio

Veja o edital: https://www.imbe.rs.gov.br/?template=abreAnexos&arquivo=15597&nomeArquivo=Processo%20Seletivo%20Simplificado%20n%B0%20006/2021%20-%20Edital%20n%B0%20176/2021&categoriaDownload=1

Prefeitura de Paranaguá (PR)

Inscrições: até 11/11/2021

128 vagas

Salários de até R$ 13.104,96

Cargos de nível médio, técnico e superior

Veja o edital: https://www.concursosfau.com.br/novo/concurso/fasp

Prefeitura de Sirinhaém (PE)

Inscrições: até 11/11/2021

353 vagas

Salários de até R$ 2.881,15

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital: https://institutodarwin.com/cms/uploads/1633348600_EDITAL%20-%20SIRINHA%C3%89M%20-%20AMUPE%2004-10-2021.pdf

(Via G1.com): https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/concursos/noticia/2021/10/11/mais-de-120-concursos-abertos-reunem-154-mil-vagas-no-pais-veja-lista.ghtml