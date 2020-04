Mais cinco casos suspeitos são descartados em Itararé

A Prefeitura de Itararé (SP), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, descartou mais cinco casos suspeitos de coronavírus (COVID-19) no município. Os resultados foram emitidos após análise laboratorial.

Ao todo, 19 suspeitas já foram negativadas.

*Balanço* – No momento, Itararé monitora e aguarda o resultado do exame laboratorial de quatro pessoas com suspeita do novo coronavírus.

Apenas dois casos foram confirmados, de uma itarareense de 58 anos, internada na Capital paulista há mais de 30 dias, e de um homem, sem comorbidades, em isolamento domiciliar.

A Prefeitura enfatiza que não há necessidade de pânico. Em ambos os casos a contaminação não aconteceu no município. Todas as ações e medidas preventivas para evitar o coronavírus estão sendo rigorosamente seguidas.

A progressão da situação no município pode ser acessadas em tempo real através do www.itarare.sp.gov.br/coronavirus.

Fonte: Regional Notícias.