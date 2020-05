Mais 2 itapevenses testaram positivo para Coronavírus; três estão internados em estado no grave no hospital

Boletim nº 64 – 17/05/2020 – domingo

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde informa que desde o início da pandemia, Itapeva notificou 558 casos suspeitos do novo Coronavírus. Atualmente, dia 17 de maio, o município tem 86 casos em acompanhamento, entre suspeitos e confirmados de Covid-19.

Ao todo, 20 pacientes testaram positivo. Destes, 13 já estão curados, 3 estão internados em estado grave precisando de ventilação mecânica e 4 estão sendo monitorados em domicílio.

Dos notificados, 133 tiveram altas clínicas por cura e 318 exames negativos, totalizando 451 munícipes liberados. O número de altas clínicas diminuiu do último boletim para este porque as equipes de Saúde fizeram um mutirão no último sábado, dia 16 de maio, realizando testes nos pacientes que foram liberados por cura, o que fez subir o número de exames negativos.

76 suspeitos seguem sendo acompanhados em domicílio. Dos óbitos registrados como suspeitos, os oito foram descartados por exames negativos.

O boletim epidemiológico é atualizado de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica.