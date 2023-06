Como forma de reforçar e promover a conscientização da campanha nacional sobre trânsito seguro, celebrada durante o Maio Amarelo, a Escola Municipal Dr. Carlos de Lima Júnior, em parceria com a Escola Técnica Estadual (ETEC) de Itararé, realizou, no último dia 21 de junho, a “Parada pela vida!”. A ação, que aconteceu no Parque Linear Fábio Alves Veiga, faz também parte do projeto “Educação viária é vital” da fundação MAPFRE, que desenvolve ações educativas com os alunos e a comunidade em geral para a conscientização de um trânsito mais seguro.

Durante o evento, a Guarda Civil Municipal (GCM) marcou presença, junto com o diretor municipal de Trânsito, Bruno Marcos da Silva.

Dentre as atividades, estava a entrega de panfletos, confeccionados com material biodegradável, acompanhados de sementes de flores para promoção de um futuro mais sustentável e seguro. Ao final do evento, foi realizada a soltura de balões amarelos, com sementes de flores “amor- perfeito”, representando a atenção à vida e o amor ao próximo na convivência coletiva.

Conforme a diretora da escola, Márcia Salles, “o projeto vem para a conscientização de toda a população para um trânsito mais seguro e de qualidade, onde além de evitar acidentes, a qualidade de vida na locomoção deve ser repensada. Em um mundo cada vez mais egocêntrico, a gentileza é um fator chave na convivência social, refletindo na mobilidade coletiva e transformando a sociedade de forma justa, harmônica e sustentável”.

Para o diretor municipal de trânsito, “Maio Amarelo não é só uma campanha, e sim um movimento mundial para a promoção da vida. Isso se faz com um trânsito seguro e consciente. Por isso a importância de projetos como esse nas escolas”.