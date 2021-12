Magia de Natal iluminou o final de ano itapevense

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realizou, desde o mês de novembro, uma série de acontecimentos para aguardar o Natal.

O primeiro marco foi a chegada do Papai Noel, na Praça Anchieta, que reuniu a população para prestigiar o bom velhinho. A partir de sua chegada, um ônibus itinerante iluminado percorreu os bairros do município com o Noel, fazendo a alegria da criançada.

O Papai Noel ganhou um lindo cenário dentro da Casa da Cultura Cícero Marques. O local foi inteiro adequado para receber a Casa do Papai Noel. O trajeto mexe com a imaginação e faz até os adultos se encantarem com o clima natalino. Ele fica na Casa até às 22h, tirando fotos com os munícipes.

Outro atrativo que emocionou a todos, foi a projeção de luzes na Catedral, que conta a história dos Três Reis Magos até o nascimento de Jesus. São cenas lindas que literalmente iluminaram o Natal.

Na quarta-feira, dia 22, a Catedral de Sant’Ana foi palco de um belíssimo Concerto Natalino da Lira Itapevense, com participação especial do coral Vocal Sant’Ana.

Já na quinta-feira, dia 23, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realizou também na Praça Anchieta, uma sequência de shows com artistas locais: Paulinho Saponga, Léa Camargo, Carla Andrade, Roberto Oller, Banda R&D Unplugged, Banda Plataforma, Yuri e Ricardo, Dança do Ventre com Laura Andrade e convidadas, Academia Denize Claro, Banda 3 Canto, Lira Itapevense e Conjunto Instrumental e Coral Ágape.