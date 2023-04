Mães de alunos da Vila Santa Maria estão preocupadas com a segurança dos alunos dentro e fora das escolas do bairro.

Com o intenso debate relacionado a segurança nas escolas as mães aproveitaram para cobrar uma maior presença da Polícia Militar e Guarda Municipal nas três escolas do bairro (Mary Law Felippe, Antônio Maisano e Auta Rolim), porém alertaram que não só a segurança dentro das escola preocupa o grupo, mas também fora dela, principalmente na rua onde elas estão localizadas.

A principal reclamação é quanto ao trânsito no local no momento de entrada e saída dos alunos. De acordo com as mães motos, carros e até mesmo ônibus colocam em risco a segurança de pais e alunos, pois muitos transitam em alta velocidade e proporcionam momentos de tensão devido ao perigo de atropelamento.

Diante disso, pedem que as autoridades responsáveis tomem providências quanto à situação.

Em contato com a Polícia Militar fomos informados que a questão de interdição de trânsito nas vias escolares é de responsabilidade da prefeitura, já a Guarda Municipal informou que o DEMUTRAN seria responsável pela demanda. O DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito informou que a Rua Pedro de Almeida Ramos por se tratar da rua principal do bairro não pode ser interditada e que a solução seria a presença das autoridades de segurança nos horários de entrada e saída dos alunos.

Ao receberem as informações as mães questionaram as falas dizendo que o principal é a segurança da população e não a rua e que o jogo de responsabilidade se dá por se tratar de um bairro que, segundo elas, sofre preconceito do poder público.