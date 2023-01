O início de um novo ano é sempre visto com otimismo pelas pessoas. Não é diferente com os pais do pequeno Lorenzo Santos Lima, de quase seis anos, que estão empenhados em arrecadar R$ 118 mil para o filho ser submetido a uma cirurgia na coluna.

Lorenzo nasceu prematuro de cinco meses e adquiriu algumas doenças, como paralisia cerebral, hidrocefalia, epilepsia e microcefalia secundária. Com a mobilidade reduzida, ele sonha em passar pelo procedimento.

Segundo a mãe do menino, Eunice Raidana Santos, a cirurgia é chamada “Rizotomia Dorsal Seletiva'” e deve ser feita antes do paciente completar sete anos para que os resultados sejam melhores. Por conta disso, a família tem intensificado a divulgação de uma campanha online.

A primeira meta que a família estipulou era de R$ 18 mil. O valor arrecadado foi usado para uma viagem a São Paulo, onde o menino fez exames para, posteriormente, ser levado a um neurocirurgião em Joinville (SC).

“O médico disse que, se capricharmos nas terapias, ele poderá desenvolver a fala, a deglutição e o equilíbrio. Não vamos estar aqui pra sempre, por isso, buscamos a independência dele”, afirmou Eunice.

(Texto: G1 Itapetininga / Fotos: arquivo pessoal da família)