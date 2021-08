Maconha, cocaína e crack são apreendidas pela Guarda Municipal

Na tarde desta quinta-feira (26), a Guarda Civil Municipal deteve um adolescente por tráfico de drogas na Vila Vitória.

De acordo com a GCM, um equipe patrulhava pelo bairro, quando avistou um indivíduo saindo de uma área de mata, que ao perceber a presença da viatura jogou algo no chão.

Ao realizar a abordagem os guardas encontraram em busca pessoal 2 (dois) ependorffs de cocaína, 10 (dez) pedras de crack e R$ 30,00 (trinta reais) em cédulas e moedas.

Ao verificar no chão o que ele havia jogado, encontraram mais 5 (cinco) ependorffs também de cocaína. Questionado, o adolescente respondeu que os entorpecentes eram para consumo próprio.

Os guardas então solicitaram o Apoio da equipe do CANIL com a cachorra Zara e ao vistoriar a área de mata de onde saiu o adolescente, a cachorra apontou alguns pontos onde foram localizados: 59 ependorffs de cocaína, uma pequena plantação de 21 pés de maconha e 653 ependorffs novos e vazios.

Diante dos fatos, o material foi recolhido, a mãe do adolescente foi avisada sobre o ocorrido e o caso encaminhado para a Autoridade Policial de plantão, que determinou o registro da ocorrência de tráfico de drogas, apreendendo todo material e liberando o adolescente para sua genitora após o término do registro da ocorrência.