“Há 21 anos atrás, iniciava -se um sonho, uma vontade e uma meta.

Esse sonho, foi sonhado por inúmeras outras pessoas que carregados da mesma boa vontade, focaram na meta de realizar com muita dedicação e esforço uma história.

Nesta história tiveram maravilhosos narradores, que perceberam que muitas outras histórias chegavam cada vez que uma pessoa adentrava pelo portão principal. Histórias de dificuldades, superações, alegrias, tristezas, motivações … Enfim histórias.

Acontece que cada pequena grandiosa história que era contada mais sonhadores nasciam, com ainda mais vontade pra fazer tudo sair do papel e virar meta.. e assim o fez, e assim nasceu e assim hoje podemos comemorar 21 anos de muitas histórias.

Obrigado a cada um que passou por nós, que deixou um pedacinho de si e levou um pedacinho de nós. A todos que colaboram e colaboraram com a nossa causa, com cada assistido que já passou pela nossa história para reescrever a sua, com todos os funcionários, voluntários e diretoria que está em vigência ou que já esteve.

Obrigado a sociedade em si, que sempre nos apoiou e apoia docemente, acreditando em nossos sonhos e sonhando conosco para que pudéssemos concretizar tudo que já fizemos dentro do município e região.

São 21 anos de muita história, de muita determinação, de muita vontade e muito amor; Amor este que nos move cada vez mais a continuar sonhando, buscando e edificando tudo aquilo que pudermos pra que esse enrredo seja cada vez de mais sucesso e inclusão.

Parabéns LUZ DA VISÃO! Por seus 21 anos e que venham muitos mais, porque quem sonha junto sonha grande”.

Texto publicado nas redes sociais da Luz da Visão.