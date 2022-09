O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itapeva promove, nessa terça-feira, dia 27, um encontro com três profissionais de excelência e de referência na luta pelos direitos da pessoa com deficiência.

Será uma palestra com troca de conhecimentos e fortalecimento mútuo, na luta pelos direitos da pessoa com deficiência.

Abaixo está a descrição da imagem referente ao convite da palestra e o link para inscrição.

Participe, junte-se ao grupo, conheça os direitos das pessoas com deficiência e lute junto ao conselho para que haja uma sociedade cada vez mais justa e equitativa. 💚

Vagas limitadas.

#Descrição da imagem: Arte em verde e branco, com logotipo do Conselho no canto superior esquerdo e ao centro a frase: “Setembro Verde: Conhecer para Incluir.”

“Um encontro de diferentes saberes sobre a pessoa com deficiência.”

Dia 27/09 às 19h na Câmara Municipal de Itapeva.

Palestrantes:

Dra. Adriana Vieira de Paula.

Advogada especialista em Direito Público pela Unopar.

Especialista em direito médico e da saúde pela Escola Superior de Advocacia.

Presidente da Comissões da Pessoa com Deficiência e Presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Itapetininga-SP.

Dra Karen P. Grisotto Camargo. Médica graduada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Especialista em Pediatria, Neurologia Infantil e Neurofisiologia Clínica pela Universidade Federal do Paraná. Título de Especialista em Pediatria. Pós Graduação em ABA para autismo e Deficiência Intelectual pelo CBI of Miami.

Dra. Luciana Brandão

Médica Graduada pela Universidade Federal do Acre (UFAC).

Psiquiatra pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Psicogeriatria e Psiquiatria Infantojuvenil (em andamento) pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.