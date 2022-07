A Zarzur traz um decorado exclusivo aberto para visitação; autoridades municipais estarão presentes no evento.

A partir das 09h30 desta quinta-feira (21), ocorrerá o lançamento de um dos principais empreendimentos de Itapeva e Região, o “Vem Viver Itapeva”. O evento terá café da manhã e será na Avenida Vaticano, 1833, Jardim Europa.

O intuito do loteamento é proporcionar um bairro planejado que traga bem-estar e comodidade aos seus moradores. O espaço que sua família precisa para viver com tranquilidade. Com mais de 308 lotes residenciais e 100 mistos, a partir de 250 m2, 10 m de frente, o Vem Viver conta com infraestrutura completa: quadras de beach tennis, academia ao ar livre, arborização das ruas, playground, pista de caminhada, dentre outros.

Além disso, o empreendimento oferece uma casa decorada aberta para visitação. O projeto foi desenvolvido pela arquiteta Cristina Toledo. Uma novidade exclusiva para a região aberta ao público na Avenida Vaticano, 1833, Jardim Europa.

SOBRE A ZARZUR

Com mais de 90 anos de atuação, a Zarzur está presente em mais de 35 municípios, com 8 milhões de m2 de área urbanizada e mais de 13 mil unidades entregues. A empresa também preza pela sustentabilidade, com mais de 500 mil mudas de árvores plantadas ao longo de sua atuação.