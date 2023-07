A cidade de Capão Bonito ganha, a partir do próximo dia 12 de agosto, um novo investimento no setor de móveis e decoração, a Sim Home Decor. A loja também traz, em seu dna, um novo conceito de mobiliário e produtos do gênero para um público cada vez exigente e que busca um ambiente mais moderno e arrojado na decoração residencial.

O projeto é uma parceria do jovem empreendedor Leonildo Oliveira, de 27 anos, com o empresário Marcelo Ferreira do grupo Marcelo, e a nova loja será inaugurada na rua 24 de fevereiro, 191, esquina com a 7 de setembrto, no antigo espaço onde nasceu a primeira loja da Marcelo Móveis.

A Sim Home Decor entra em um segmento que vem crescendo ano a ano e para aproveitar esse mercado em expansão, a loja vai oferecer mais de 400 metros quadrados de área de exposição, com show room e ambientes reais de salas, quartos e cozinhas.

Outro diferencial do empreendimento está na qualidade. Segundo Leonildo Oliveira, todos os móveis serão fabricados com peças de madeira modelo mdf original, além de produto de alta qualidade e personalizado. “Além da qualidade das peças, vamos trabalhar com atendimento personalizado e até mesmo planejados, incluindo móveis de quartos e cozinhas, vamos trabalhar com linhas exclusivas de estofados”, falou Leonildo.

O horário de atendimento também será diferenciado, e a loja vai funcionar até às 20h00 de segunda à sexta-feira, e até o meio dia aos sábados. “Estamos trabalhando nesse projeto desde fevereiro, pensando em cada detalhe para oferecer uma linha de produtos de qualidade e um atendimento especial para um público que investe no conforto dos seus lares”, falou o empresário.