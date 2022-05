Uma loja de móveis localizada no Centro de Itapeva foi furtada na noite desta terça-feira (03), por três indivíduos.

De acordo com informações da Guarda Municipal, o crime teria ocorrido por volta das 23h45. Pelo local, três indivíduos aguardaram um momento propício e acabaram estourando a porta de blindex e em seguida adentraram ao local, onde furtaram três bicicletas.

A ação foi filmada foi vizinhos do local e também câmeras de monitoramento. Depois de pegarem as bicicletas os indivíduos empreenderam fuga.

A Guarda Municipal compareceu na loja e realizou patrulhamento com vista a localizar os autores do delito, porém não foi possível encontrá-los até o momento.

(vídeo em nossas redes sociais)