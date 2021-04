Livros de escritora itapevense se destacam em premiações literárias

Juliete Vasconcelos, após três anos do lançamento de seu primeiro livro na 1ª Feira Eco Literária de Itapeva (2018), celebra a conquista do Prêmio Book Brasil 2020com seu lançamento mais recente, o livro Quando os Pássaros Pousam e Outros Contos Psicopáticos. A obra, que reúne um apanhado de contos que tem como pano de fundo uma série de assassinatos, onde pessoas são hasteadas vivas e deixadas para morrer em um milharal, destacou-se após análise e leitura crítica pela curadoria da premiação, sendo anunciado os ganhadores na primeira semana de março.

A itapevense concorreu simultaneamente com a mesma obra ao Prêmio Ecos da Literatura 2020, do qual é finalista na categoria Melhor Thrillher/Policial, conquista anunciada também em março.

Lembrando que Juliete foi finalista da primeira edição do Prêmio Ecos da Literatura com seu livro O Ceifador de Anjos: A Coleção de Fetos na mesma categoria, e semifinalista do Prêmio Guarulhos de Literatura 2020. Nesta obra, primeira parte de uma trilogia, o leitor acompanha o dia a dia de um serial killerdono de uma macabra coleção.

Além destas premiações, Juliete foi indicada ao Troféu Cecília Meirelles, sendo eleita uma das Mulheres Notáveis para a 23ª edição desta premiação. A cerimônia para entrega do troféu irá ocorrer em julho – podendo mudar dependendo da pandemia – em Itabira, Minas Gerais.

Em meio à pandemia, a autora se dedica ao seu mais novo projeto para o Dia das Mães, em parceria com outras quatro escritoras, onde ela nos apresenta uma conturbadarelação entre uma mãe com transtorno narcisista e seus dois filhos.

Juliete Vasconcelos nasceu em 5 de fevereiro de 1990 em Itapeva, interior de São Paulo. Formou-se em Turismo e atualmente é estudante de Letras. Apaixonada pelo gênero policial, o qual se dedica a escrever, a autora aborda em seus livros temas como psicopatia e outros transtornos que findam numa série de crimes brutais.

