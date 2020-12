Live Natal Solidário será realizada em Itapeva

Dia 20 dezembro haverá um evento determinado “Live Natal Solidário”, com o objetivo de arrecadar brinquedos para crianças carentes de Itapeva.

O evento foi idealizado e organizado pelo Sr. Marcelo Nogueira com o objetivo de arrecadar brinquedos para serem doados a algumas instituições ou projetos sociais que trabalham com crianças carentes na cidade de Itapeva.

Todos os profissionais envolvidos na organização do evento estão de forma voluntária em prol do objetivo social.

O evento será realizado no Rotary Club – Itapeva com horário previsto para ter início às 18h30 e será transmitido pelas redes sociais Youtube e Facebook da cantora Carla Andrade que será a responsável pela descontração e atrações musicais do dia.

De acordo com o organizador, Marcelo Nogueira a decoração do local ficará por encargo da Ana Lúcia Buffet e decorações, já o som será de responsabilidade da Cavalheiro Produções e a filmagem será feita pela La toca Studio.

Projetos sociais beneficiados

Recria – Recanto da Criança e do Adolescente da Paróquia de Sant’Ana, desde 1988, a entidade que é administrada pela Paróquia de Sant’Ana e tem como seu presidente o Padre Vilson Aparecido de Castilho, não tem fins lucrativos, não possui renda própria e proporciona atendimento 100% gratuito a 93 crianças de diversos bairros, que são assistidos em período extraescolar.

CEI – Casa da Esperança de Itapeva, desde 2015 com o objetivo de trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade e risco social promovendo ações socioeducativas como: esporte e lazer, saúde, educação, cultura e outros. O projeto tem como presidente o Sr João Ghirghi Neto e atende a 110 crianças distribuídas pelos bairros Santa Maria e Jardim Bonfiglioli.

Arrecadação de brinquedos

A arrecadação de brinquedos acontecerá do dia 01/12 ao dia 17/12. Os brinquedos podem ser novos ou usados, desde que estejam em bom estado. Os itens serão divididos por gênero, sendo:

96 meninas – Sugestão de brinquedos: Bonecas, maquiagem, bolsas, etc

107 meninos – Sugestão de brinquedos: Carrinhos, bolas, bonecos, etc.

Estarão sendo beneficiadas o total de 203 crianças.

Coleta e entrega dos brinquedos

Os brinquedos poderão ser doados em pontos de coleta que estarão estrategicamente posicionados, locais estes que serão divulgados através das mídias sociais da cantora Carla Andrade e outros participantes do evento.

A coleta será realizada no dia 18/12 e dia 19/12 e os brinquedos serão entregues aos projetos beneficiados, para que estes possam separar e destinar as crianças assistidas, até a véspera de Natal.

Tanto a coleta como a entrega dos brinquedos, serão registrados através de fotografia e filmagem.