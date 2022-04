A apresentação da Lira Itapevense será transmitida ao vivo pela página da Secretaria de Cultura e Turismo.

Neste domingo, 24, a Lira Itapevense se apresenta na Praça Anchieta, a partir das 10h e convida toda a população para conferir grandes clássicos da música brasileira e internacional.

Se você não mora em Itapeva ou não poderá vir até a praça Anchieta, a volta da Lira na Praça será transmitida na página do Facebook da Secretaria de Cultura e Turismo. Já deixe o seu like 👉 Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Itapeva SP

Lira na Praça e na sua casa. Venha viver com a gente essa emoção!