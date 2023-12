A Lira Itapevense se apresentou na noite desta quinta-feira (14), no auditório da Câmara Municipal. O concerto contou com a execução de músicas inesquecíveis, que marcaram épocas e também houve a apresentação das clássicas musicas natalinas.

Durante o concerto da Lira aconteceu apresentação especial do coral de crianças regido pela musicista, Daniela Baz. O auditório da Câmara Municipal esteve com grande presença de público, que fez questão de aplaudir de pé todas as execuções musicais. A apresentação também contou com a presença dos membros do Legislativo Municipal, que elogiaram o brilhante trabalho da Lira Itapevense.