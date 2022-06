A apresentação deste domingo (12), no Show de Inverno Cultural 2022, ficou sob o comando da Lira Itapevense, que cumpriu o seu papel de emocionar o público presente no Teatro de Bolso Profª Terezinha Silva. Com um repertório diversificado e especial para o Dia dos Namorados, comemorado neste dia 12 de junho no Brasil, e participação especial do cantor Guto da Banda Plataforma, a Lira levantou e emocionou a plateia com canções nacionais e internacionais.

Os músicos tocaram, ao final, a música My Way, de Frank Sinatra, em alusão ao aniversário do maestro da Lira por 50 anos, Antônio de Jesus Duch Margarido. My Way era a música preferida do nosso eterno maestro, Toninho Margarido, que faleceu em 2012. O atual maestro, que vem dirigindo com muita responsabilidade e talento a Lira Itapevense é Henrique Silva.

Uma grande apresentação que encerra a primeira semana deste projeto pensado para levar cultura de qualidade para todos os itapevenses. As apresentações seguem até o dia 03 de julho e são gratuitas.

O prefeito, Mário Tassinari; o secretário da Cultura, Márcio Gouveia; o secretário de Administração e RH, Rodrigo Tassinari; a secretária da Educação; Eunice Rodrigues, e itapevenses, como, Prof. Geraldo Gegê, Mariinha Falcin e Isabel Reis acompanharam o Show de Inverno, deste domingo, da primeira fila.