Linhas de ônibus recebem alterações para melhor atender à população

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Defesa Social e o Departamento de Transporte Público divulgou nesta semana alterações nas linhas de ônibus, ofertando a gratuidade das passagens aos usuários.

Lembrando que a partir do dia 2 de agosto, segunda-feira, por ocasião da implementação do programa Tarifa Zero, os ônibus das linhas que se dirigem para os bairros urbanos e rurais não mais circularão pela área central.

Haverá uma linha exclusiva circulando pelo Centro com micro ônibus, não dispondo de catraca para agilizar a passagem das pessoas e com intervalos de 10 minutos. As linhas CDHU /Ferrari e São Camilo no sentido terminal>Bairro, não passam mais pelo Centro. A região central passa a ser atendida por micro ônibus, sem catraca de cobrança, para agilizar ainda mais o deslocamento.

Confira o itinerário:

Circular Centro: Terminal > Mercado do Produtor > Cofesa Centro > Hospital > Acácio Piedade > Cofesa Max > Terminal.

Circular Centro Via São Benedito: Terminal > Mercado do Produtor > Cofesa Centro > São Benedito > Hospital > Acácio Piedade > Cofesa Max > Terminal.