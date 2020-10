Linhas de ônibus do Jardim Ferrari e Alto da Brancal estão com itinerários alterados até sábado (03)

A Prefeitura de Itapeva, por meio do Departamento de Transporte Público, pede a compreensão de todos e comunica aos munícipes que as linhas de ônibus dos bairros Jardim Ferrari e Alto da Brancal estão com os itinerários diferentes até o próximo sábado, dia 3 de outubro. A medida se faz necessária devido às obras na Avenida Acácio Piedade.

Confira os itinerários destes bairros para essa semana.

Linha Jardim Ferrari (sentido terminal-bairro): Sai do terminal e passa pelas ruas Rui Barbosa, Ricardo Whately, Carlos de Campos, Alameda Toledo Ribas e Benjamin Constant no bairro. No sentido bairro-terminal segue a rota normal.

Linha Alto da Brancal (sentido bairro-terminal): Sobe pela Rua 9 de Julho e passa pelas Ruas Alameda Toledo Ribas, Benjamin Constant, Avenida Vaticano, Avenida Norte Sul e para no terminal. No sentido terminal-bairro continua a rota normal.