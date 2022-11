A equipe de vôlei feminino infantil de Itararé (SP) venceu a equipe de Pindamonhangaba pela Liga Sorocabana de Vôlei.

A partida, que aconteceu na casa das adversárias, aconteceu no sábado (29) e terminou com o placar de 3 sets a 2. As parciais foram de 25×17, 25×22, 23×25, 18×25 e 15×12.

Itararé segue na competição. Não foram divulgadas as datas das próximas partidas