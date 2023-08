A Guarda Civil Municipal realizava a Policiamento Preventivo na festividade da Igreja Católica no Bairro Pacova, na noite de sábado (05). Por volta das 21h35 uma Equipe de rádio patrulhamento que estava pelo local recebeu a informação que, um homem havia sido ferido por golpe de faca no abdômen e que seu algoz havia fugido numa motocicleta.

Prontamente os Policiais da GCM iniciaram atendimento pré hospitalar no sentido de socorrer e preservar a vida da vítima, também acionaram o SAMU e apoio das Equipes Rural e ROMU.

A vítima um homem de 30 anos, estava com uma lesão no abdômen com as vísceras abdominais expostas, devido à gravidade a vítima foi colocado na Viatura da GCM e no meio do percurso para o hospital foi transferido para viatura do SAMU que prosseguiu para o hospital.

As equipes da GCM Rádio Patrulha, Rural e ROMU estavam de posse das características e o nome do possível autor e logo lograram êxito em localizá-lo saindo de uma área de mata. Então foi abordado pela Equipe Rural, e logo disse que havia se envolvido numa confusão, que foi agredido e também acusado pela vítima de estar se relacionando com a sua mulher, para se defender ele pegou uma faca que estava sobre mesa e desferiu um golpe contra a vítima, e em seguida se evadiu do local.

Convicto os Policiais da GCM da ocorrência criminosa deram voz de prisão ao em tese autor, um homem de 46 anos, que foi foi apresentado no Plantão Policial e à Autoridade de Polícia Judiciária, que após tomar conhecimento sobre os fatos e forma sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão, determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante, pelo crime de lesão corporal grave, mantendo o suposto autor preso e à disposição da Justiça.

Em contato com o hospital, a vítima passou por procedimento cirúrgico e seu estado de saúde está estável, passa bem.