Lei aprovada na Câmara obriga município a dar transparência sobre obras paralisadas

Foi aprovado pela Câmara Municipal de Itapeva um projeto de lei do vereador Rodrigo Tassinari que obriga o município a dar transparência a população sobre obras paralisadas.

De acordo com o texto aprovado, Lei 4385/2020, a partir do momento em que a lei for sancionada, o município terá que informar a população os motivos que levaram a interrupção da obra e a nova data prevista para o término.

Segundo o vereador Tassinari o projeto vem de encontro com a vontade da população. “São constantes os questionamentos da população acerca das obras paralisadas. A publicidade e a transparência são princípios que devem reger a atuação da administração pública como um todo”, explicou.