No mês de outubro, Itapeva receberá a cantora Lauana Prado para um super show sertanejo. Lauana é sucesso Nacional e apresentará seu repertório no salão de festas Manacá.

O show será no dia 11 de outubro, véspera de feriado. É o primeiro evento sertanejo em parceria do Taquarão Show Bar e o Manacá.

Os ingressos estarão à venda a partir do dia 3 de setembro.

Em breve mais informações! Aguarde!