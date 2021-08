Latrocínio é registrado em Guapiara

Na madrugada deste sábado (07), três indivíduos foram presos suspeitos de participar do assassinato de um homem de 55 anos em Guapiara.

De acordo com as primeiras informações os jovens com idade entre 19 e 22 anos foram presos em flagrante ainda dentro da casa da vítima pela Polícia Militar.

O crime teria ocorrido no dia anterior quando os suspeitos teriam adentrado na casa da vítima por motivo ainda a ser esclarecido. Dentro da casa os jovens teriam estrangulado a vítima e depois deixado o local. Já na madrugada de sábado teriam voltado no local para procurar coisas de valor na residência, porém, devido ao barulho feito pelo grupo, vizinhos acabaram acionando a polícia.

Chegando ao local os policiais surpreenderam os sujeitos que foram presos em flagrante. De acordo com a Polícia um quarto indivíduo ainda conseguiu se evadir e está sendo procurado. Os jovens suspeitos do latrocínio foram encaminhados a delegacia e aguardam audiência de custódia.