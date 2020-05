O Lar Vicentino de Itapeva divulgou em sua página do Facebook fotos de idosos com mensagens e conselhos à nova geração.

De acordo com o que foi divulgado a atividade serviu também para diversificar a rotina dos idosos e assim fazer com que os assistidos pelo Lar Vicentino tenham uma ocupação prazerosa.

As demais fotos com os conselhos e mensagens podem ser vistas no Facebook do Lar Vicentino de Itapeva.