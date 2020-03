Com a confirmação da chegada do novo coronavírus ao Brasil e o aumento desta em grande proporção.O LAR VICENTINO DE ITAPEVA, vem por meio desta informar que as visitas aos nossos idosos estarão restritas a apenas familiares, que não tenham nenhum dos sintomas. As visitas de grupos escolares ou religiosos ficarão PROIBIDAS neste período, evitando assim aglomerações e preservando a saúde e bem estar dos nossos idosos.