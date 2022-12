O Projeto “Ação+Social”, desenvolvido pela Entidade Lar do Amor em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, elaborou um projeto, no qual foi lançado o Álbum Craques da Sala 2022, com as fotos das crianças de 3 a 6 anos de idade, que frequentam o Lar do Amor.

A ideia surgiu por causa da realização da Copa do Mundo neste ano e principalmente pelo Brasil ter o futebol como a prática esportiva mais associada à sua imagem.

Neste álbum, contêm as fotos da equipe de trabalho do Lar do Amor e das crianças, sendo que a finalidade do projeto foi orientar sobre a importância das atividades esportivas e apresentação de outros países, proporcionando desta forma, os conhecimentos das tradições, festividades, comidas típicas e as vestimentas de cada país.

Na ocasião, a diretora do Lar do Amor, Aline Maria Caldana de Proença entregou à secretária de Desenvolvimento Social, Lucinha Schreiner, o álbum. “É com muita alegria que temos o privilégio de entregar o álbum Craques da Sala 2022, personalizado e elaborado por este projeto social, que rendeu frutos, como promover a sociabilidade entre pais e filhos, que puderam compartilhar de ideias, colando as figurinhas”.