Kits de complementação alimentação escolar são distribuídos aos alunos das unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA

Parceria entre a Secretaria de Educação e a de Abastecimento possibilitou a entrega de marmitas, com alimentos da Agricultura Familiar

A Prefeitura Municipal de Itapeva, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, realizou a distribuição dos kits de complementação alimentar aos alunos das unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e a EJA – Educação de Jovens e Adultos do município de Itapeva.

As ações foram feitas com acompanhamento do CAE – Conselho de Alimentação Escolar, desde o início da pandemia do Covid-19, de acordo com a Lei n° 13.987/2020 de 07/04/2020 e Resolução FNDE n° 02 de 09/04/2020.

Sob a supervisão da nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, Tamires Ramalho, os kits foram montados pela equipe de alimentação escolar e também pelos servidores das escolas municipais. Por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, todos os produtos de hortifrúti foram fornecidos pela Agricultura Familiar, sendo e os estocáveis disponibilizados pelo Centro de Distribuição.

A secretária municipal de Educação, Patrícia Felício, explica que cada unidade escolar preparou momentos especiais para receber os pais e alunos na retirada dos kits, demonstrando desta forma, o carinho que a escola tem por eles. “Trata-se de um fator muito importante para a continuidade do vínculo entre aluno, família e escola, pois as nossas merendeiras prepararam com muito amor, as marmitinhas com sabor da escola e os kits de hortifrúti e lanche. O nosso desejo foi levar o gostinho da unidade escolar para os nossos alunos”, destaca a titular da pasta.