No domingo, dia 20, a Academia de Karatê Kiôdai esteve representando Itapeva no 29° troféu São Paulo de Karatê Interestilos no Ginásio do Ibirapuera, que contou com a participação de quase 1000 atletas de todo o estado de São Paulo.

A Kiôdai participou com 13 atletas e conquistou o total de 15 medalhas para nosso município, sendo elas: 5 ouro, 5 prata e 5 bronze. Parabéns a todos os atletas pelo empenho e dedicação!